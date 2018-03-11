البحرية الليبية تنقذ 237 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 237 مهاجرا غير شرعي في عمليتين منفصلتين غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل، أيوب قاسم، في تصريحات خاصة لراديو «سوا» الأمريكي: «إن حرس السواحل الليبي تمكن من إنقاذ 237 مهاجرا غير شرعي في حادثتين منفصلتين قبالة سواحل مدينتي الجربولي والزاوية غربي ليبيا»، مضيفا أن المهاجرين كانوا من جنسيات إفريقية مختلفة ومن بينهم نساء وأطفال.

وأشار «قاسم»، إلى نقل المهاجرين إلى مركز إيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد تقديم المساعدات الطبية اللازمة لهم، موضحا أن القارب الأول كان على متنه 125 شخصا بشمال مدينة الزاوية، والثاني يحمل 112 شخصا بينهم 30 امرأة في مدينة الجربولي.

وكانت مديرية أمن زوارة الليبية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن فرقة تابعة لها أنقذت 97 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب متوقف عن العمل، عُثر عليه قبالة جزيرة فروة غربي ليبيا.

يُذكر أن البحرية الليبية أعلنت، بداية العام الحالي، ضبط وإنقاذ أكثر من 2300 مهاجر غير شرعي في عمليات منفصلة.