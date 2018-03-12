عماد الدين حسين: أتمنى تجاوب شيخ الأزهر مع دعوات التنازل عن قضيته ضد «الخطيب»

ناشد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتنازل عن قضيته ضد الصحفي أحمد الخطيب.

وقال «حسين»، في تصريحات لبرنامج «هنا العاصمة»، الذي يعرض على فضائية «CBC»، مساء الأحد، «أتمنى أن يتجاوب شيخ الأزهر مع دعوات التنازل عن القضية، فنحن لا نريد أبدًا أنه يُذكر اسمه على أنه الرجل الذي سجن صحفيًا».

وأعرب عن أمله في تعديل القوانين بما يسمح بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، مشيرًا إلى وجود بدائل عديدة للحبس مثل الغرامات.

وأضاف «في ألمانيا لا يوجد أي نصوص قانونية تنص على حبس الصحفي في قضايا النشر، ففي حالة إذا أخطأ الصحفي، يلجأ المتضرر إلى المجلس الأعلى للإعلام، وإذا لم يحصل على حقه، يلجأ للقضاء الذي يفرض غرامات مرتفعة جدًا قد تدفع المؤسسات الإعلامية إلى الإغلاق».

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة «زينهم»، برئاسة المستشار جمال عبد الله، قضت بتأييد حكم سجن الصحفي أحمد الخطيب رئيس القسم السياسي في جريدة الوطن سابقًا، 4 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بإهانة مشيخة الأزهر.