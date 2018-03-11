تأجيل دعوى إلزام «التضامن» بإشهار مؤسسة الاختفاء القسري لـ8 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من إبرام لويس شحاتة، والتي تطالب بإلزام وزارة التضامن بالموافقة على إشهار مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، لجلسة 8 أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 33561 لسنة 69 قضائية، كل من وزير التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، وطالبت بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة مقيمة الدعوة والتعنت في الاعتراف بها.