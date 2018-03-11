«سوديك» توقع عقد شراكة أرض مساحتها 308 أفدنة بالساحل الشمالى

وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) على عقدى شراكة لقطعتى أرض متلاصقتين بإجمالى مساحة 308 أفدنة بالساحل الشمالى.

تقع الأرض فى الكيلو 94 طريق الإسكندرية ــ مرسى مطروح، حيث تقع مباشرة على مخرج طريق الضبعة الجديد، وتبعد 8 كيلومترات فقط من مشروع سيزار، باكورة مشروعات سوديك بالساحل الشمالى، بشاطئ رملى يمتد بطول يزيد عن 600 متر وأقصى ارتفاع لها 75 مترًا فوق مستوى البحر.

تأتى هذه الشراكة فى إطار استراتيجية سوديك للتوسع والنمو فى سوق الوحدات الساحلية، حيث من المتوقع أن يحقق المشروع مبيعات إجمالية تصل إلى 15.2 مليار جنيه.

وتنص الاتفاقية التى تم التعاقد عليها مع كيانين مختلفين وممثلهم القانونى حسن سالم على أحقية المالك فى الحصول على 28% من قيمة الإيرادات، دون حد أدنى مضمون للإيرادات، بينما تمثل النسبة الباقية حصة سوديك.

وقال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك: «نتطلع لإطلاق هذا المشروع خلال صيف 2018».

يذكر أنه يعد المشروع الثانى لشركة سوديك فى منطقة الساحل الشمالى، بعد مشروع سيزار والذى تم إطلاقه عام 2015، وبدأت الشركة تسليم وحدات المرحلة الأولى منه خلال الربع الأول من 2018 وذلك قبل مواعيد التسلم التعاقدية.

وخصصت «سوديك» نحو مليار جنيه لشراء أراضٍ جديدة خلال العام الحالى، تبعا لتصريحات سابقة لشريف.

وقدمت «سوديك» أربعة عروض على أراضى المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، وهى 1000 فدان، و500 فدان فى منطقة توسعات زايد، و410 أفدنة بالشيخ زايد، و144 فدانًا بالسادس من أكتوبر.