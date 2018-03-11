حساب ترامب على تويتر أمام القضاء الأمريكي

نصحت قاضية أمريكية الرئيس دونالد ترامب بضرورة تهدئة معارضيه بدلا من منعهم من متابعة تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعدما قام سبعة من المواطنين برفع دعوى قضائيه عليه بسبب منعهم من متابعة تغريداته.

وقال المدعون السبعة إن تصرف ترامب كشخصية عامة غير دستوري، لكن القاضية ناعومي بوشوالد نصحته بوقف التنبيهات المرتبطة بحسابات منتقديه بدلا عن منعهم وبالتالي سيكون بإمكانه تجاهل ما يكتبونه من تعليقات.

وقالت القاضية خلال جلسة المحاكمة "ألن يكون إسكات الأشخاص الذين ينتقدونه بشكل فظ كافيا"؟

وأضافت "بإمكانه أن يمنع التنبيهات الخاصة بهم".

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وإذا استخدم ترامب خاصية "إسكات" المنتقدين سيكون بإمكانهم رؤية تغريداته لكنه لن يرى تعليقاتهم، بينما لن يتمكن المنتقدون من متابعة تغريدات ترامب إذا قام باستخدام خاصية "المنع".

ويتابع حساب ترامب على موقع تويتر أكثر من 48 مليون شخص إذ يستخدم الموقع لانتقاد معارضيه وامتداح أنصاره وحلفائه.

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وجاءت جلسة الاستماع الأولى في القضية الخميس الماضي وهى دعوى تقدمت بها جماعة مناصرة لحرية التعبير في جامعة كولومبيا الأمريكية.

وأكد الأشخاص السبعة الذين يقاضون ترامب أنه أو أحد مستشاريه منعهم من متابعة تغريداته بعدما علقوا على بعض التغريدات بشكل ساخر أو ناقد، واتهموه بانتهاك الدستور الأمريكي إذ منعهم بذلك من المشاركة في حوار متعدد الأطراف على الإنترنت.