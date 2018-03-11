نظمت محافظة الوادي الجديد مؤتمرًا شبابيًا تحت عنوان «معًا من اجل مستقبل أفضل لمصر»، مساء أمس السبت، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور لفيف من جهاز المحافظة التنفيذي ومئات الشباب أبناء المحافظة وعدد من ذوي القدرات الخاصة وجميع شرائح المجتمع.



وتحدث اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن الإنجازات التي تمت على أرض الواقع بمختلف القطاعات، واستعرض جهود الدولة والمحافظة في مجال الاستثمار والتنمية ومجالات خدمة المواطنين من تعليم وصحة وطرق ومشروعات وغيرها من المشروعات الخدمية، وكذلك الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال مشروعات الظهير الزراعي.



واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى أهم المقترحات والمعوقات والصعوبات التي تواجه الشباب في التعليم، كما استمع إلى متطلبات ذوي القدرات الخاصة.



وفى نهاية اللقاء، حث المحافظ الشباب على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة كونها الوسيلة الديمقراطية لصناعة المستقبل، وأداة حقيقية لتوصيل رسالة لكل دول العالم، بأن مصر بلد ديمقراطي وأن لديهم الوعي السياسي لاختيار من يمثلهم.