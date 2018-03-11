«كلنا معاك» و«شباب العمال» بالوادي الجديد ينظمان مؤتمرا جماهيريا لدعم «السيسي»

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، واتحاد شباب العمال بالوادي الجديد، اليوم الأحد، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز الإشعاع الحضاري بالخارجة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، وذلك بمشاركة عدد كبير من أعضاء منظمات المجتمع المدني وأعضاء النقابات العمالية وأعضاء نادي شباب العمال.

وقال أحمد عبد العاطي، رئيس اتحاد العمال بالوادي الجديد، إن المؤتمر يهدف إلى دعم وتأييد "السيسي" لفترة رئاسية ثانية، ولابد من الخروج والحشد أيام الانتخابات من أجل استمرار مسيرة العطاء وتحقيق العديد من الإنجازات، ومواجهة الإرهاب وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف أن المحافظة نالت العديد من الإنجازات والمشروعات أبرزها سلسلة الطرق العرضية وغيرها من المشروعات الاستثمارية، متابعا: "لابد من رد الجميل والحشد والتصويت للرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار واستمرار مسيرة العطاء".

وفي نفس السياق، نظمت مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالوادي الجديد، مسيرة للطالبات تحت شعار "انزل وشارك"، وجابت المسيرة شارع جمال عبد الناصر بالخارجة، بمشاركة الطالبات والمعلمين، بالإضافة إلى رفع الأعلام وترديد هتافات "تحيا مصر"، "انزل وشارك بلدنا أمانة".

وقالت امتثال أبو الحسن، مديرة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية، إن المسيرة تأتي في إطار مبادرة الطالبات والمعلمين للتوعية بالانتخابات الرئاسية والدعوة للنزول والتصويت في الانتخابات، مضيفة أن تلك المبادرة تأتي ضمن عدة مبادرات أخرى نفذتها المدرسة شملت ندوات توعية وحملات تبرع بالبنوك وذلك على مدار عام كامل.