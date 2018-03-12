الإمارات تعلن عن مبادرة لإعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل

أعلن دبلوماسي إماراتي في العراق، اليوم الأحد، أن الشيخ محمد بن زايد - ايمانا منه بالعلاقات بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة ودور العراق في محاربة الارهاب- تقدّم بمبادرة لإعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل .

وأضاف "أن مندوباً خاصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة سيأتي إلى بغداد لهذا الغرض".

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتمع بسفير دولة الإمارات في العراق حسن أحمد الشحي، ونقل السفير الإماراتي "تحيات ومباركة دولة الإمارات حكومة وشعبا بتحرير كامل الأراضي العراقية والإشادة بما تحقق في العراق من استقرار أمني".

وأكد حيدر العبادي "حرص العراق على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات وجميع الدول على أساس المصالح المتبادلة وخدمة الشعبين، وأن العراق يقف حاليا في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب بعدما انتصر على عصابات داعش عسكريا وسينتصر العراقيون أيضا في بناء وإعادة إعمار بلدهم".

وكان أعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى" العراقية الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في يونيو الماضي، أن تنظيم داعش قام بتفجير جامع النوري الكبير ومئذنته الشهيرة وسط الموصل.

يشار إلى أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي قد ألقى أول خطبه له في جامع النوري في عام 2014، بعد سيطرة التنظيم على الموصل.