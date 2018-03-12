تقرير - ماذا لو سجل صلاح في «مسرح الاحلام» ؟

بعد حالة الإحباط التي عاشها الجمهور المصري المتابع والداعم لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في أعقاب ديربي إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول فريق الفرعون الصغير، والتي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدفين لهدف وانفرادهم بالمركز الثاني على جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن "الريدز"، في لقاء شهد عدم تسجيل صلاح لأي هدف بل لم يسدد سوى كرة وحيدة بين القائمين والعارضة ولم يشكل الخطورة المعتادة منه نتيجة الخطة المحكمة وغلق المساحات عليه من قبل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "المان يو"، الذي يبدو وأنه عمل على إبطال مفعول النجم المصري المتألق باعتباره أهم مفاتيح فريقه المدمرة هجوميا ونجح في ذلك بالنهاية.

ولذلك نعرض لكم في السطور والنقاط الآتية، ماذا لو نجح صلاح في تسجيل هدف بمرمى يونايتد في معقله أولد ترافورد الملقب بـ "مسرح الأحلام"، خاصة بعد إصابة هاري كين مهاجم توتنهام ومنافسه على لقب هداف المسابقة أمام بورنموث وعدم تسجيله لأهداف ليبقى الوضع كما هو عليه بالتساوي بـ 24 هدفاً لكلاً منهما، في الآتي:

1- الزيارة الأولى لشباك الاحلام

صلاح لعب على مسرح الاحلام في مناسبتين سابقتين لم ينجح خلالهم في تسجيل أي هدف بالملعب الكبير، سوى في مباراة لمنتخب مصر الأولمبي بأولمبياد لندن 2012 عندما سجل هدفا في شباك نيوزيلندا ضمن دور المجموعات، ليواصل مسرح الأحلام كوابيسه للفرعون الصغير ويظل مستعصيا عليه هز شباكه عندما يلاقي المان يو، فلو سجل هدفاً بالأمس لكان كسر تلك اللعنة وزار شباكه للمرة الأولى بمسيرته.

2- الانفراد بصدارة هدافي البريميرليج

بلا شك هدف في مرمى يونايتد بالأمس وفي شباك الإخطبوط الإسباني ديفيد دي خيا، كان سيمنح صلاح الانفراد بصدارة قائمة هدافي البريميرليج للمرة الأولى منذ أسابيع عدة، حيث دائما ما كان يسبقه "الأمير" هاري مهاجم إنجلترا الأول وتوتنهام بالفترة الأخيرة، خاصة مع عدم تسجيله لأهداف بذات الجولة كاد صلاح أن ينفرد بالصدارة برصيد 25 هدفاً مقابل 24 للإنجليزي الدولي إذا ما أحرز هدفاً بالفعل بالأمس في ديربي إنجلترا الكبير ولكنه لم يحدث وبقي الأمر كما هو عليه.

3- الانتقام من مورينيو

بكل تأكيد كان سيكون هدفا موقعاً من الفرعون الصغير في مرمى الفريق الذي يدربه مورينيو، المدرب الذي تسبب في رحيله وفشل تجربته الأولى في إنجلترا والسابقة بنادي تشيلسي، عندما جمده على دكة البدلاء ولم يشركه سوى في دقائق قليلة معدودة قبل أن يرحل إلى فيورنتينا ومنه لروما الإيطالي وتحقيق مجد كبير ببلاد المافيا حتى العودة "سوبر ستار" لإنجلترا من بوابة ليفربول العريق، فلو احرز هدفاً بالأمس وانتزع تعادلاً من يونايتد بملعبه بطعم الفوز سيكون انتقام وثأر كروي ورد اعتبار لصلاح من المدرب المتمرس مورينيو الذي لم يتمكن صلاح من هز شباك احد فرقه منذ رحيله عن البلوز قبل 4 مواسم.

4- فرحة عارمة

هدف في الدقيقة 90 أو في الوقت بدل الضائع يهدي التعادل لليفربول بأقدام صلاح، كان سيحدث حالة فرحة عارمة بين المصريين المتابعين له وكافة العرب بالإضافة للإنجليزي مشجعي ليفربول والمشجعين للفرق التي تنافس يونايتد، ومن ثم فرحة كبيرة عارمة كادت أن تضيف الكثير لرصيد صلاح من التألق والنجومية هذا الموسم بشكل ملحوظ ونوعي، ولكن لم يستطع الفرعون المصري التنفس وسط تضييقات لاعبي وخطة "سبيشال وان" التي منعته من حتى لمس الكرة ببعض من الحرية في المناطق الدفاعية للشياطين الحمر.

في النهاية لابد من تقليل الضغط على النجم المصري المتألق لأن في عالم كرة القدم لا يحدث وأن يستمر لاعب في التسجيل بكل المباريات والجولات، خاصة في مباراة كبيرة كديربي إنجلترا تلك، لكي يقدر اللاعب على مواصلة التألق بهدوء دون حزن او توجيه اللوم له ووضعه تحت ضغط أكبر من الذي يعيشه في بلاد الضباب.