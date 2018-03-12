قلق في توتنهام بشأن إصابة هاري كين

يشعر فريق توتنهام هوتسبير بالقلق البالغ، عقب إصابة مهاجمه هاري كين في كاحل القدم خلال فوز الفريق 4 / 1 على مضيفه بورنموث اليوم الأحد، في المرحلة الثلاثين لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.

تعرض كين للإصابة في كاحل القدم اليمنى خلال المباراة، عندما حاول متابعة إحدى التمريرات وتسديد الكرة في الشباك، لكنه اصطدم بالبوسني أزمير بيجوفيتش حارس مرمى بورنموث، الذي خرج من مرماه لملاقاته.

تم استبدال كين بالأرجنتيني إيريك لاميلا في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، حيث سار على خط التماس بصحبة أحد أفراد الطاقم الطبي للفريق اللندني، قبل أن يذهب إلى غرفة خلع الملابس.

وصرح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام لمحطة (سكاي سبورتس) الإخبارية عقب المباراة "إن كين تعرض للإصابة في كاحل القدم الأيمن، وربما في الأربطة، إنها شبيهة بالإصابة التي تعرض لها أمام سندرلاند مطلع الموسم الماضي".

وقضى كين شهرين للتعافي من تلك الإصابة، ما بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين ثان/نوفمبر عام 2016، قبل أن يغيب مرة أخرى لمدة أسبوعين ونصف الأسبوع بسبب معاودة نفس الإصابة له ما بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل من العام الماضي.

أضاف بوكيتينو "أشعر بالقلق، ننتظر نتيجة الفحوص الطبية التي سيخضع لها اللاعب غدا الاثنين، وسنحدد على إثرها مدة غيابه عن الفريق بالتحديد".

وتابع "بطبيعة الحال، أشعر بالقلق بشأن إصابته، نتمنى ألا تكون مشكلة كبيرة بالنسبة له وللفريق، نأمل عودته إلينا في أسرع وقت".

يذكر أن كين يتقاسم صدارة هدافي الدوري الانجليزي مع النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 24 هدفا لكل منهما قبل ثماني مراحل على انتهاء المسابقة.