الجيش السوري الحر يصل أطراف مدينة عفرين

أكد قائد عسكري في فرقة الحمزة التابع للجيش السوري الحر أن قوات المعارضة أصبحت على أطراف مدينة عفرين مساء السبت وأن دخول المدينة أصبح مسألة ساعات.



وأوضح القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، أن "مقاتلي الجيش الحر أصبحوا على أطراف المدينة من الجهة الشرقية ويفصلهم عن حي ترنده أول أحياء المدينة من الجهة الشرقية حوالي 1 كم، ودخول المدينة مسألة ساعات فقط، وتأخر عملية الاقتحام بسبب وجود مدنيين في المدينة".



وأكد القائد العسكري "انهيار جميع خطوط دفاع وحدات حماية الشعب الكردي أمام مقاتلي الجيش الحر، وانهيار معنوياتهم بعد انسحاب القوات الشعبية التابعة للقوات الحكومية السورية من منطقة عفرين وعودتهم إلى مدينة حلب".



وأوضح القائد العسكري أن مقاتلي الجيش الحر يتقدمون باتجاه مدينة عفرين من ثلاثة محاور وتعمل القوات على التقدم باتجاه قرية الباسوطة جنوب بلدة عفرين لقطع الطريق بين مدينة عفرين ومدينة حلب وحصار عناصر الوحدات الكردية داخل عفرين.



وكشف مصدر في المعارضة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية، أن "الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة من مدينة حلب باتجاه منطقة نبل والزهراء ومنطقة الحدود الإدارية مع منطقة عفرين تحسبًا لتقدم فصائل المعارضة في مناطق عفرين".



وأكد المصدر "انسحاب القوات الروسية من نقاط المراقبة في قرية الشيخ هلال غرب بلدة تل رفعت جنوب شرق مدينة عزاز واتجاهها إلى نقاط مراقبة في قرية دير جمال جنوب غرب تل رفعت".