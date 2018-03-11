الجيش اليمنى يعلن تحرير مواقع جديدة شرق صنعاء ويتقدم فى صعدة

-وزير فى حكومة هادى يدعو للتظاهر والاعتصام من أجل عودة الرئيس من السعودية



أعلن الجيش اليمنى، اليوم، تحرير مواقع جديدة فى مديرية «نهم» شرقى صنعاء، بعد معارك أسفرت عن مقتل 16 مسلحا حوثيا.

وقال المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، إن «قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التلال المطلة على الخط الترابى المقبل من الجوف، باتجاه مديرية نهم»، ونقل فى بيان له عن مصدر عسكرى (لم يسمه)، أن «المعارك لا تزال مستمرة»، مشيرا إلى أن «16 عنصرا من الميليشيات الحوثية، بينهم قيادى ميدانى، لقوا مصرعهم شمالى نهم».

وحسب البيان، الذى نقلته رويترز، تكمن أهمية تحرير المواقع الجديدة، فى أنها «تقطع خط إمداد الميليشيات الحوثية المتواجدة غرب منطقة ضبوعة، والطريق أمام محاولات الميليشيات التسلل إلى مواقع الجيش»، وتدور منذ أكثر من عامين معارك متقطعة بين الجيش اليمنى والحوثيين فى «نهم»، التى تبعد شرقى صنعاء نحو 55 كيلومترا.

وفى سياق متصل، قال قائد عسكرى يمنى، اليوم، إن قواته باتت على مشارف مركز مديرية «رازح» فى محافظة صعدة، معقل الحوثيين شمالى البلاد. وأوضح رئيس أركان حرب اللواء السابع حرس حدود، العقيد «حمود هشام»، فى تصريحات نقلها موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش. أن « قوات الجيش تمكنت من تحرير مساحات واسعة من مديرية رازح (شمال غرب) ، إثر العملية العسكرية التى أطلقها قبل ايام لتحريرها من الحوثيين». مشيرا إلى تمكن الجيش من السيطرة على عدة مناطق.

ويسعى الجيش اليمنى للسيطرة على «رازح»، والتقدم نحو مدينة «صعدة» مركز المحافظة التى تحمل نفس الاسم، التى تعد المعقل الرئيسى للحوثيين. والتى سيطروا عليها منذ مايو 2011، بعد اندلاع احتجاجات فيه ضد نظام الرئيس اليمنى الراحل، على عبدالله صالح.

وسياسيا، دعا صلاح الصيادى وزير الدولة فى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم، إلى التظاهر والاعتصام من أجل عودة الرئيس عبدربه منصور هادى من السعودية التى يقيم فيها منذ أكثر من عام.

وقال الصيادى، فى تدوينة على حسابه بـ«فيسبوك»، وذلك فى أول تصريح لمسئول يمنى حكومى رفيع، يطالب بعودة هادى، إن كل اليمنيين مطالبين بالخروج والتظاهر والاعتصام من أجل عودة الرئيس هادى. وأضاف «مالم يتم ذلك فاستعدوا لمواجهة كوارث تاريخية». وتابع « إذا ضغطنا بعودة الرئيس هادى، أضمن لكم شر هزيمة للمليشيات الإيرانية فى اليمن (فى إشارة للحوثيين) ، وإلا فانتظروا اسوأ الخيارات».بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.