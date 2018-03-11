اتحاد الرماية يعلن انهاء الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية

تستضيف مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ بعد غد الثلاثاء البطولة العربية للرماية "المسدس والبندقية 10م ضغط هواء"، والتي تقام تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وينظمها الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني .

وتستمر فعاليات البطولة حتى 18 مارس الجاري بميادين رماية المدينة الشبابية، بمشاركة وفود 11 دولة عربية هم : السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، العراق، الجزائر، تونس، لبنان، سوريا، الأردن وسلطنة عمان .

ويأتي ذلك في إطار حرص المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة على جعل مصر قبلة للرياضة العربية والإفريقية والعالمية، معربا عن سعادته باستضافة مدينة شرم الشيخ لفعاليات البطولة، وهو ما يعكس قوة مصر من الناحية الإنشائية، وقدرتها التنظيمية لأي بطولة تقام في مصر.

وتوقع وزير الشباب والرياضة في تصريح اليوم أن تشهد البطولة العربية للرماية منافسة قوية بين اللاعبين ، وذلك في ظل ارتفاع مستوى المنتخبات العربية المشاركة، متمنيا لمصر حصد ميدالية البطولة الذهبية .

من جانبه ، أكد اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية، أنه تلقى موافقة 11 دولة للمشاركة في البطولة العربية للرماية، لافتا الى أن وزارة الشباب والرياضة ساعدت بشكل كبير في إنهاء كافة الأمور المتعلقة باستضافة الوفود العربية في شرم الشيخ، وأن البطولة ستوفر احتكاكا دوليا لأبطال الرماية العرب والمصريين قبل المشاركة في الدورات الأولمبية للشباب في الأرجنتين والكبار في طوكيو 2020.

وأضاف حسني أن استضافة البطولة له شق سياحي مهم ، حيث سيثبت أن مصر جديرة بقوة لاحتلال مكانة كبيرة في مجال السياحة الرياضية، مما يؤكد للجميع قدرات مصر التنظيمية على استضافة الأحداث الكبرى ورسالة للجميع أن مصر بلد الأمان والحاضنة لكافة الأشقاء العرب والعالم أجمع .

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي، إلى أنه انتهى من كافة التجهيزات لاستقبال الوفود بمدينة السلام، وتم تجهيز ميادين المدينة الشبابية في شرم الشيخ لإقامة الفعاليات بها، موجها الشكر إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الذي يرعى البطولة ويوليها اهتماما كبيرا.