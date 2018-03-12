مارين لوبن: «الجبهة الوطنية» ينبغي أن تعاد تسميتها بـ«التحالف الوطني»

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قالت زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة في فرنسا مارين لوبن، في كلمتها لمئات من أعضائها المجتمعين في مؤتمر الحزب في مدينة ليل بشمال البلاد إن الجبهة ينبغي أن يعاد تسميتها إلى التحالف الوطني.

وأوضحت لوبن تقول: "هذا الاسم (الجبهة الوطنية) يحمل تاريخا ملحميا ومجيدا لكنه يمثل عقبة نفسية بالنسبة للكثير من الشعب الفرنسي".

وذكرت لوبن إن الحزب الآن "موضع اهتمام الجميع" وهو جزء من الحكومة ويجب أن يصبح "نقطة تجمع لتشكيل أغلبية"، مضيفة أن الاسم الجديد سيساعد في فتح الباب أمام تشكيل تحالفات أوسع.

وسيتم طرح الاقتراح للتصويت عليه من جانب كل الأعضاء بعد المؤتمر.