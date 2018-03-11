‏«التوعية بالآثار» في ندوة بسفارة المعرفة بجامعة سوهاج

نظمت سفارة المعرفة بجامعة سوهاج، ندوة عن آثار المحافظة، تحت عنوان «التوعية الآثرية لطلاب الجامعة»، حاضر فيها د. فهيم فتحي إبراهيم، أستاذ بكلية الآثار بالجامعة، صرح بذلك د. أحمد عزيز، رئيس الجامعة.

وأضاف أن الندوة تبرز محافظة سوهاج كمنطقة آثرية، أن التوعية بتاريخ وقيمة الآثار والتراث تشكل هوية المواطن وانتمائه لتاريخه وحضارته، وترسيخ معاني الوطنية والاعتزاز بالوطن.

فيما أوضحت سلمى كبرو، مسؤل السفارة بالجامعة، أن الندوة تهدف إلى التعريف بتاريخ المحافظة الأثري من الناحية الفرعونية والإسلامية والقبطية، ومعرفة الطلاب بآثار بلدهم.

ومن جانبه، قال د. إبراهيم فتحي، إن محافظة سوهاج يطلق عليها «أرض الحضارات»؛ نظرا لاحتوائها على مختلف الآثار، مشيرًا إلى تعاون الجامعة مع المحافظة وهيئة تنشيط السياحة بإعادة ترميم الآثار وتهيئتها للزيارة، وكذلك تأمين المناطق الأثرية وتنمية الطرق المؤدية لها.