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عماد الدين حسين: الإعلام المصري هو الأبرز والأكثر تأثيرا في المنطقة

نور ر شوان
نشر فى : الأحد 11 مارس 2018 - 11:47 م | آخر تحديث : الأحد 11 مارس 2018 - 11:47 م

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن «وجود إعلام حر سيصب في مصلحة الدولة المصرية»، مشددًا على ضرورة النظر إلى الإعلام باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة في مصر.

وأضاف «حسين»، في تصريحات لبرنامج «هنا العاصمة»، الذي يعرض على فضائية «CBC»، مساء الأحد، أنه «على الرغم مما يمر به الإعلام المصري إلا أنه يظل الأبرز والأكثير تأثيرًا في المنطقة العربية»، مشيرًا إلى ما وصفه بحرص المسؤولين العرب على الاجتماع مع الإعلاميين المصريين في أي مناسبة.

وأكد على ضرورة السماح بوجود أصوات متعددة في الإعلام في إطار القانون والدستور، قائلًا: «عندما ماتت السياسة في مصر، أخذ الإعلام مكانها، لكن عندما يتم السماح بتعدد الأصوات، سيعود الإعلاميون مرة أخرى لممارسة دورهم كإعلاميين وليس كنشطاء وسياسيين».

واختتم رئيس تحرير جريدة «الشروق» حديثه محذرًا من تضرر الإعلام أو مواجهته، قائلًا: «لو تضرر الإعلام، ستدفع الدولة بأكملها ثمن ذلك مستقبلًا».


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