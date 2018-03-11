أمين «البحوث الإسلامية»: المخدرات سلاح الإرهاب لتدمير الشباب

قال الدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الإرهاب لا يكتفِ فقط ببث سمومه الدينية المزيفة، بل يريد أيضا أن يدمر الشباب جسمانيا من خلال المخدرات.

وأضاف «عفيفي»، في كلمته خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل عن مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، أن السموم الدينية لتلك الجماعات يقع بسببها ضحايا من الشباب غير المثقف أو ممن لديه وعي وعلم بأصول الدين الإسلامي الصحيحة.

وأوضح أن الإرهاب يريد أن يدمر الشباب أيضا جسمانيا من خلال انتشار المخدرات بكافة أنواعها، حيث اكتشف ذلك من خلال الحرب على الإرهاب والإرهابيين لأنه عند ضبطهم عُثر معهم على أسلحة وقنابل ومخدرات أيضا بكميات كبيرة.