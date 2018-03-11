مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادي في غارات على الساحل الغربي اليمني

لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، بينهم قيادي، في غارات شنتها طائرات تحالف دعم الشرعية اليمنية برئاسة المملكة العربية السعودية على مواقع وتجمعات لهذه العناصر في الساحل الغربي لليمن.

وأوضحت مصادر عسكرية يمنية، طبقا لقناة «العربية» الإخبارية اليوم الأحد، أن الغارات تركزت في مناطق جنوب الحديدة وتحديدا في مديريات المنصورية وبيت الفقيه وزبيد والتحيتا والجراحي، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات، منهم القيادي الميداني الحوثي علي بن علي محسن المطري، نجل خطيب جامع الصالح وسابقا جامع الرئاسة في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث قتل بغارة مع عدد كبير من عناصر الميليشيات في إحدى مزارع مديرية الجراحي.

وأشارت إلى أن «المطري» كان يقود مجموعة من المجندين الجدد من أبناء مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء ضمن تعزيزات لميليشيات الحوثي إلى الساحل الغربي، فيما أسفرت الغارات عن تدمير عشرات الآليات والمركبات العسكرية التابعة للميليشيات في مديريتي بيت الفقيه والتحيتا.

كانت ميليشيات الحوثي في اليمن قد أقرت أمس -حسب القناة- بمقتل 3 من قياداتها الميدانيين في غارات لطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية.