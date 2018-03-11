أتراك ألمانيا يصفون إشعال حريق بأحد المساجد بالعمل الإرهابي

أدانت الجالية التركية في ألمانيا، أمس السبت، إشعال حريق بأحد مساجد ولاية بادن فيرتمبيرج جنوب شرقي البلاد، ووصفته بأنه عمل إرهابي.



وقال رئيس الجالية التركية في ألمانيا، جوكاي سوفوجلو، "مثل هذه الجرائم المجردة من الإنسانية ما هي إلا أعمال إرهابية، لا تهدد الناس بصورة مباشرة وحسب، بل تريد خلخلة أسس مجتمعنا"، مضيفا القول: "نحن نطالب بإيضاح جذري".



وكان مجهولون ألقوا يوم أمس الجمعة مواد حارقة داخل المبنى المقام بمدينة لاوفن الواقعة على نهر النيكر.



وقالت الشرطة والادعاء العام، مساء السبت، إن البحث جار عن ما لا يقل عن خمسة جناة يشتبه في ارتكابهم الحادث.



ولم يثبت حتى الآن ما إذا كان إشعال الحريق له خلفيات عداء للأجانب أو عداء للإسلام بعد.



وتجري السلطات الألمانية تحقيقا في الاشتباه بارتكاب جريمة الشروع في القتل.



ولم يصب أحد جراء الحادث بأية إصابات، حيث تمكن الإمام الذي يقيم بالمسجد من إطفاء النار بنفسه.