احتفل لاعبو فريق الكرة الطائرة رجال بالأهلي بقيادة المدير الفني محمد مصيلحي بلقب بطولة الدوري الذي توج به الفريق رسميا وتسلم الكأس بعد فوزه في المباراة الختامية مساء اليوم الأحد على طلائع الجيش بنتيجة 3-0 بصالة اتحاد الشرطة الرياضي.

وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالي: ٢٥-٢٣ و٢٥-١٨ و٢٥-٢٣.

وتسلم عبد الله عبد السلام، قائدالفريق، كأس البطولة في حضور المهندس خالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ورءوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، ود. عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وهويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وخالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وحسم الأهلي لقب الدوري في الجولة الماضية أمام فريق سموحة، وتُوج باللقب رسميًا اليوم، بعدما أسدل الستار على المسابقة واسترد اللقب الغائب عن الأهلي منذ ثلاث سنوات بعد أن أنهى الفريق الموسم متوجا باللقب دون أي خسارة.