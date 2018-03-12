التحالف العربي يدمر 3 عربات للحوثيين ويقتل من فيها وسط اليمن

دمرت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، ثلاث عربات عسكرية لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال مسعد الصلاحي، المدير العام لمديرية ناطع، في المحافظة، لوكالة الأنباء الألمانية، إن طيران التحالف قصف ثلاث عربات عسكرية محملة بأسلحة ومسلحين حوثيين، في مواقع تربط بين مديريتي ناطع والملاجم.

وأضاف أن "القصف الجوي، أدى إلى تدمير العربات، ومقتل جميع من كانوا على متنها، دون أن يتسنى معرفة عدد دقيق لهم".

وخلال الأيام الماضية، كانت مقاتلات التحالف قد استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين في الأماكن ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وخسائر مادية.

وتشن السعودية ودول أخرى في التحالف العربي، منذ نحو ثلاث سنوات، غارات جوية مكثفة على مواقع وآليات عسكرية للحوثيين، في عدة مناطق باليمن، بناء على طلب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة الشرعية.