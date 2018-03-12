مسؤول في «أونروا»: 77% من اللاجئين الفلسطينيين في غزة تحت خط الفقر

قال مسؤول في وكالة الأمم لمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأحد إن 77% من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر من مجموع مليون فلسطيني تقدم لهم الوكالة المساعدات الغذائية.

وذكر مدير عمليات أونروا في غزة ماتياس شمالي، خلال لقاء مع الصحافيين في غزة، أن ما يحتاجه اللاجئون الفلسطينيون لا يقتصر على التدخل الإنساني فحسب بل يتعداه إلى ضمان حق العمل والتنقل والسفر.

وأشار شمالي إلى أن الإعلام الدولي ساعد في رسم صورة سلبية للفلسطينيين واللاجئين في قطاع غزة يملؤها الإرهاب والفقر، وهو ما يتطلب دورا منه بصفته الأممية لنقل انطباع وصورة إيجابية عن قطاع غزة، وهي نقطة لابد أن يعمل معه الجميع في تحقيقها لتغيير الانطباع.

وعن الأوضاع الصعبة التي تعانيها الأونروا أوضح شمالي أن هناك انخفاضا دراماتيكيا في التمويل نجم عن القرار الأمريكي، الأمر الذي يؤثر على مجالات خدمات الأونروا المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

وعن موازنة البرامج الأساسية لأونروا ذكر شمالي أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تغطية ثلث موازنة الأونروا الخاصة بالتعليم ورواتب 19 ألف مدرس يعملون في مدارسها، وهي سابقة لم تمر في مدارس الوكالة وسيكون لها آثار سيئة إن لم يتم توفيرها حتى نهاية مايو القادم مما سيعرض عمليات الأونروا للخطر.

وأفاد بأن الأونروا تلقت 90 مليون دولار من الولايات المتحدة خلال العام الماضي من مجموع 135 مليون دولار تم إنفاقها ضمن البرنامج لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين فيما لم تستلم أي مبلغ خلال العام الجاري بناءً على القرار الأمريكي بتقليص المساعدات المقدمة منها للوكالة الدولية.

يشار إلى أنه بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضب المجتمع الدولي والفلسطينيين، توعد ترامب في الشهر التالي بقطع المساعدات المالية الأمريكية عن الرافضين ليبحثوا مع واشنطن حلا سلميا للنزاع مع إسرائيل.