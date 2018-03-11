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قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تحديد جلسة 10 أبريل المقبل، لنظر دعوى المحامي محمد حامد سالم التي طالبت بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هـيئة الإذاعة البريطانية وكافة الوكالات التابعة لها داخل مصر وسحب تصاريح جميع العاملين بها وحجب مواقعها داخل مصر.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 573 لسنة 2018، كلاً من رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وذكرت الدعوى أن هيئة الإذاعة البريطانية حرصت طوال عقود طويلة على توجيه إعلام وخطاب معادي لجمهورية مصر العربية وشعبها العظيم وصارت منبراً تحريضياً يبث سمومه لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد المصري وإثارة الرأي العام وإحداث الفتن والقلاقل باستمرار.

وأضافت الدعوى أن الهيئة بثت تقرير يحمل إدعاءات وأكاذيب بشأن اختفاء فتاة تدعى «زبيدة» قسرياً، وظهرت بعد ذلك الفتاة مع زوجها وطفلها نافيةً تماماً تعرضها لأي اختفاء قسري أو تعذيب.

وأشارت الدعوى إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية المملوكة للحكومة البريطانية ارتكبت فعلاً من شأنه زعزعة الاستقرار في مصر وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي بانتهاك كل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام وإذاعة ونشر الأكاذيب بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر والتشويه المتعمد لصورة مصر في مجال حقوق الإنسان للإساءة لسمعة مصر دولياً لضرب الاقتصاد والسياحة وعرقلة مسيرة التنمية والبناء وغيرها من المخططات التي تدعمها هيئة الإذاعة البريطانية.

ولفتت الدعوى إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية لم تقدم حتى الآن ثمة إعتذار رسمي عما ارتكبته من فضيحة إعلامية، مؤكدًا أن غلق مكتب BBC داخل مصر ووكالاتها المرئية والمسموعة والمقروءة واجب وطني.

وطالب مقيم الدعوى بالحكم بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» وكافة الوكالات التابعة لها داخل مصر وغلقها نهائياً، وإلغاء وسحب تصاريح المراسلين والعاملين بها وحجب مواقعها الإلكترونية داخل مصر.