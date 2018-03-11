نقيب العلميين: تكلفة البعثات الخارجية 600 مليون جنيه سنويا

قال نقيب العلميين الدكتور مرسي أبو سيف، إن تكلفة البعثات الخارجية التي تتكلفها وزارة التعليم العالي سنويا تصل إلى 600 مليون جنيه، مشيرا إلى أهمية البعثات الخارجية للباحثين لإتمام أبحاثهم العلمية.

وأضاف «أبو سيف»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الأبحاث العلمية في مصر وفيرة، ولكن البعض لم يكن محل التطبيق والإنتاج.

وأشار «أبو سيف»، إلى أن الأبحاث في مدينة زويل أو مدينة الأبحاث ببرج العرب تعمل على تحلية مياه البحر، مضيفا أنه خلال عام 2020 سيتم استخدام المياه المحلاة للشرب خاصة في الإسكندرية ومطروح.

ومن جهتها، قالت الدكتورة نانا زويل، إن إنتاج مدينة زويل للأبحاث العمية وصل 380 بحثا علميا، و12 براءة اختراع، مشيرة إلى أن المدينة عقدت برتوكول تعاون مؤخرا بين وزارة الإنتاج الحربي ومدينة الأبحاث العلمية للتعاون في مجال البحث العلمي.