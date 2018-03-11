«النقل» تدعو السعوديات لتجربة قيادة السيارة بشكل آمن

وفرت وزارة النقل في المملكة، فرصة للمرأة السعودية، لتجربة قيادة السيارة بشكل آمن، استعدادًا لتطبيق الأمر السامي بهذا الشأن في يونيو المقبل.



ودعا الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس السبت، السيدات إلى زيارة جناحها في ملتقى "بيئة آمنة للقيادة" والذي يُنظم في المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود، وتجربة محاكاة قيادة السيارة باستخدام نظام النقل الذكي الخاص بالوزارة.



يُذكر أن وزارة النقل عقدت شراكة مع جامعة الملك سعود في «ملتقى بيئة آمنة للقيادة.. أول مرة»، والذي يعدّ أكبر منصة عرض للجهات الداعمة لقيادة المرأة للسيارة.



وقيادة المرأة في السعودية، قضية انفردت فيها السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي كانت تُمنع النساء فيه من قيادة السيارات وتعتبر القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي.



وأثارت قضية منع النساء من القيادة جدلاً كبيرًا في المجتمع السعودي، وشغلت القضية الرأي العام لفترات متفاوته.



وعادت القضية مرة أخرى إلى الرأي العام في عام 2011 من خلال قيادة عدد من النساء لسيارتهن ونشر مقاطع مصورة لهن أثناء القيادة. وكان منع النساء السعوديات من القيادة أحد نقاط الانتقاد الرئيسية التي تعرضت لها الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الأجناس من المنظمات الحقوقية.



وفي 26 سبتمبر 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما يمنح النساء حق القيادة، واشتمل المرسوم على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 24 يونيو 2018.