كشف محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عن مسار قافلات طبية لعلاج أمراض العيون، التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع البرنامج التليفزيوني «مساء دي إم سي».



وقال «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أمس السبت، إنه يتم تنظيم قافلة طبية وإرسالها إلى مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، الجمعة المقبلة؛ للكشف على الأهالي هناك.



وأكد أنه يتم توفير العلاج اللازم لأي حالة تتطلب ذلك، من خلال الأدوية أو توفير النظارات الطبية أو إجراء العمليات، وكل ذلك يتم بحسب حاجة المريض، في غضون 10 أيام.



وتابع أن الحالات التي كشفت عليها القافلة التي تم إرسالها، أول أمس الجمعة، إلى قرية دفنو بمحافظة الفيوم، سيتم إجراء العمليات اللازمة لهم الأسبوع المقبل، بينما حالات قافلة الشرقية، سيتم إجراء عملياتهم، الثلاثاء المقبل.



