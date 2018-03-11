البرلمان الصيني يلغي القيود على فترات الرئاسة

ألغى البرلمان الصيني، اليوم الأحد، القيود التي تحدد مدة معينة لا يمكن تجاوزها لتولي الرئاسة ، مما يمهد الطريق أمام الرئيس الصيني شي جين بينج للبقاء في منصبه لأجل غير مسمى.

وصوت 2958 مندوبا لصالح تغيير الدستور من بين 2963 مندوبا بمؤتمر الحزب الوطني.

وأعلن البرلمان أن ثلاثة مندوبيين امتنعوا عن التصويت في حين صوت اثنان ضد تغيير الدستور.

ويعد هذا التغيير جزءا من مجموعة من التغييرات الدستورية التي يتوقع أن يصادق عليها الاجتماع السنوي الصيني لمجلس نواب الشعب الصيني اليوم الاحد.

وكان التقليد المتعارف عليه دستوريا هو بقاء الرئيس في منصبه لولايتين لا أكثر، لذا كان من المقرر أن يتنحى شي في عام 2023، ورغم ذلك تحدى شي جيبينغ هذا بعدم تقديمه أي خليفة محتمل له خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي.

وبدلاً من ذلك، عزز قوته السياسية عندما صوت الحزب على تكريس اسمه وأيديولوجيته السياسية في دستور الحزب، مما رفع مكانته إلى مستوى مؤسسه الراحل ماو تسي تونغ.