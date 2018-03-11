ارتفاع أعداد قتلى القصف على الغوطة إلى 1100 شخص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع أعداد قتلى القصف على غوطة دمشق الشرقية خلال 3 أسابيع إلى 1100 شخص.

وذكر المرصد السوري، الذي يتخذ من لندن مقرا له، حسبما أفادت قناة «الحرة» الإخبارية اليوم الأحد، أن جبهات الغوطة المختلفة تدور فيها معارك مستعرة ومحاولات يومية من قبل قوات النظام للتقدم، موضحًا أن أعنف المعارك تدور في المنطقة الواقعة بين حرستا ودوما.

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه الجيش السوري تمكنه من السيطرة على بلدة مسرابا بالغوطة الشرقية.

وتعد الغوطة الشرقية إحدى بوابات دمشق وتشكل منذ عام 2012 معقل الفصائل المعارضة قرب العاصمة، ما جعلها هدفًا دائمًا لقوات النظام التي بدأت حصارها في 2013.