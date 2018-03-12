المسماري: مقتل 3 قياديين بـ«داعش» هاربين من درنة الليبية

قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأحد، إن غرفة عمليات سرت الكبرى قتلت ثلاثة عناصر قيادية تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، هاربين من مدينة درنة الساحلية الواقعة على بعد نحو 380 كيلومترا شرق بنغازي .

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بحسب بوابة الوسط الإخبارية الليبية.

وأشار المسماري إلى أنّ هناك "بعض العناصر التابعة لتنظيم داعش تتحرك في مناطق جنوب سرت وجنوب بني وليد وجنوب خليج السدرة، لكنّ القوات المسلحة تبسط نفوذها على المنطقة وتًحاصر تلك العناصر للقضاء عليهم".

كانت قوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة قد أعلنت في في ديسمبر عام 2016 طرد داعش من سرت.