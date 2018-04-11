تعادل نجوم المستقبل والترسانة يؤجل حسم الصعود للدوري الممتاز

فشل فريق الترسانة فى الصعود لدورى الدرجة الأولي، وذلك عقب تعادله مع نجوم المستقبل فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الممتاز ب.

وافتتح الشواكيش التسجيل في الدقيقة الـ18 عن طريق صامويل أوسو فى الدقيقة الـ17، لينتهي الشوط الأول بتقدم الترسانة، واستمر تقدم أبناء ميت عقبة حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يسجل مانجاوي لاعب نجوم المستقبل هدف التعادل، ليؤجل بذلك صعود الترسانة للدوري الممتاز.

وسيخوض الترسانة الذي ارتفع رصيدة للنقطة 57 مباراة الجولة الأخيرة أمام فريق جمهورية شبين، بينما سيواجه نجوم المستقبل الذي يمتلك 56 نقطة بعد هذا التعادل منتخب السويس من نفس الجولة.