رئيس أركان الجيش الجزائري يتفقد موقع تحطم الطائرة العسكرية

تفقد نائب وزيرالدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، موقع تحطم طائرة النقل العسكرية بمحيط القاعدة الجوية «لبوفاريك»؛ للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

وذكر بيان الوزارة، الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن طائرة نقل عسكرية تحطمت صباح اليوم بمحيط القاعدة الجوية «لبوفاريك» وداخل حقل زراعي خال من السكان أثناء رحلة من «بوفاريك-تندوف-بشار».

وأفاد البيان بأن الفريق قايد صالح قطع زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية وتوجه فورا إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر وأمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث، كما تقدم بخالص تعازيه لعائلات الضحايا.