خضع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، لفحص طبي أمس الثلاثاء عقب عودته من ألمانيا .

وقال خالد محمود طبيب الفريق، أن اللاعب حصل على موافقة بالسفر مجددا، إلي ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل لإستكمال برنامجه التأهيلي هناك .

وأوضح طبيب الفريق، أن اللاعب سوف يخضع للحقن بالبلازما، أثناء فترة برنامج العلاج الطبيعى، في الفترة المقبلة بألمانيا تحت إشراف الطاقم الطبي الذي يتابع حالته

وأشار طبيب الاهلى ، إلى أن استكمال اللاعب، لبرنامجه التأهيلى فى المانيا، يأتى من أجل تقليص فترة عودته للملاعب أخرى .

وكان ربيعة يعاني من قطع جزئي في العضلة الضامة ، والتهابات في الحوض، و تعافى اللاعب بنسبة كبيرة من الاصابتين، ويقوم حاليا بتنفيذ برنامجه التأهيلي، وسوف يستكمله مطلع الأسبوع المقبل في ألمانيا قبل عودته للملاعب.