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بعد إجراء الفحص الطبي.. ربيعة يعود لاستكمال برنامجه العلاجي بألمانيا

الشروق
نشر فى : الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:46 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 أبريل 2018 - 12:46 م

خضع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، لفحص طبي أمس الثلاثاء عقب عودته من ألمانيا .

وقال خالد محمود طبيب الفريق، أن اللاعب حصل على موافقة بالسفر مجددا، إلي ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل لإستكمال برنامجه التأهيلي هناك .

وأوضح طبيب الفريق،  أن اللاعب سوف يخضع للحقن بالبلازما،  أثناء فترة برنامج العلاج الطبيعى، في الفترة المقبلة بألمانيا تحت إشراف الطاقم الطبي الذي يتابع حالته

وأشار طبيب الاهلى ،  إلى أن استكمال اللاعب،  لبرنامجه التأهيلى فى المانيا، يأتى من أجل تقليص فترة عودته للملاعب أخرى .

وكان ربيعة يعاني من قطع جزئي في العضلة الضامة ، والتهابات في الحوض، و تعافى اللاعب بنسبة كبيرة من الاصابتين، ويقوم حاليا بتنفيذ برنامجه التأهيلي، وسوف يستكمله مطلع الأسبوع المقبل في ألمانيا قبل عودته للملاعب.


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