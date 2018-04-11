«الكرملين»: الوضع متوتر حول سوريا ويملي علينا ضرورة المراقبة الشديدة

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية «الكرملين» ديمتري بيسكوف، أن الأوضاع المتوترة حول سوريا تفرض ضرورة مراقبتها عن كثب، مجددًا دعوة روسيا للتحقيق في إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال «بيسكوف» في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: «إن روسيا لا تتفق تمامًا مع مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سوريا وتدعو لتحقيق موضوعي غير منحاز قبل إصدار أي استنتاجات وإصدار أية أحكام».

وأضاف، أن الوضع متوتر فعلًا ويملي علينا ضرورة المراقبة الشديدة لهذه الأوضاع، ولكننا لن نعتمد على الأنباء الصحفية.

وذكر «بيسكوف»، أن «الكرملين» يأمل بأن يبتعد الجميع عن اتخاذ خطوات تؤدي إلى زعزعت استقرار الوضع في سوريا والهش في المنطقة. معتبرًا أن التصريحات الغربية بشأن العواقب الوخيمة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة دوما السورية لا تستند إلى وقائع حقيقية.

وقال «بيسكوف» تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التأثير الضار لروسيا على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، «نحن لا نتفق مع هذه الكلمات ونعتقد أن هذه المعلومات لا تستند إلى معطيات حقيقية».