أعرب السفير عمر أبو عيش، سفير مصر في الجزائر، عن تعازيه لأسر ضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية، التي سقطت اليوم، عقب إقلاعها مباشرة، ما أسفر عن مصرع 257 شخصًا.

وقال «أبو عيش»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، مساء الأربعاء، «إن هذا الحادث مأساوي، وألمنا في أشقائنا بالجزائر، من المؤسف سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا»، مؤكدًا أنه تم إرسال برقيات عزاء للمسؤولين وأعضاء البرلمان الجزائري؛ لمشاطرتهم الأحزان، والتأكيد على وقوف مصر إلى جانبهم قلبًا وقالبًا، حكومة وشعبًا.

وأوضح أن الطائرة التي سقطت كانت نقل عسكرية، أقلعت من قاعدة بوفاريك الجوية في ولاية البليدة، التي تقع على بعد 25 كيلو متر جنوب العاصمة، للانطلاق في اتجاه جنوب غرب الجزائر.

وأضاف أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على أسباب الحداث، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أن تعطل أحد محركات الطائرة، ما أثر على توازنها وأدى بدوره إلى سقوطها واحتراقها في الحال.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء عن مقتل 257 شخصًا، 247 مسافرًا معظمهم من عناصر الجيش الوطني الشعبي وعائلاتهم والـ10 الآخرين من طقم الطائرة، في حادث تحطم طائرة عسكرية بعد إقلاعها مباشرة من قاعدة بوفاريك الجوية في ولاية البليدة، التي تقع على بعد 25 كيلو متر من العاصمة.