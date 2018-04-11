ملكة جمال روسيا تشيد بجو مصر: زيارتي الأولى وليست الأخيرة

أشادت ملكة جمال روسيا، اليوم الأربعاء، على هامش الزيارة الرسمية لملكات الجمال لمكتبة الإسكندرية، بجمال ورعة جو مصر، مضيفة أنها أول زيارة لها وليست الأخيرة، وأضافت ملكة جمال أمريكا أنها مستمتعة بزيارتها مصر وأنها تعشق التاريخ المصري وانطباعتها جيدة جدا.

فى السياق ذانه قال الدكتور شريف رياض، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية إنهم لابد أن ملكات جمال العالم سفراء لمصر، مشيرا إلى هذه المسابقة تتمثل في إظهار الوجه الحقيقي لمصر للعالم، حيث ستعمل المتسابقات على نقل ملامح الثقافة والحضارة والتراث وحسن الضيافة التي لمسوها في مصر إلى العالم بأسره.

وأضافت دكتور آمال رزق، المنسق العام لمسابقة ملكات جمال العالم، أنه ما زال يتم استقبال الملكات، مؤكدا أن الموجودين حاليا 54 ملكة فقط، مشيرة إلى أن حوالي 14 دولة مازالوا قادمين في الطريق للاشتراك في المسابقة.

وأضافت أنه من المقرر زيارة ملكات الجمال إلى الأهرامات ومحافظة مرسي علم لزيارة بعض المحميات الطبيعية ثم العين السخنة، مؤكدا أن الحفلة الختامية ستكون يوم 27 الشهر الجاري داخل دار الأوبرا المصرية.

وأكدت أن هؤلاء الفتيات أعجبوا كثيرًا بالأماكن التي زاروها في مصر وأنهم سيعملوا على الترويج للسياحة في مصر من خلال نشر فيديوهات على صفحاتهم عن الأماكن السياحة التي قاموا بزيارتها ودعوة متابعيهم لزيارتها لتنشيط السياحة.

وتهدف المسابقة إلى دعم وتنشيط السياحة في مصر عن طريق تصوير المشاركات لفيديوهات عن المناطق السياحية بمصر بلغة بلدانهن بهدف تسويق هذه المناطق في البلاد المشاركة منها ملكات العالم في المسابقة، ومن أهداف المسابقة أيضًا المساعدة في الحفاظ على الكوكب.

وأوضحت أن المسابقة مصرية وتحت رعاية الدولة المصرية، حصلنا على موافقة من وزارة الثقافة، الأوبرا مكان عريق والحدث يذاع مباشر بجميع الدول المشاركة.