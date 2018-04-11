واشنطن: مشروع «قناة سلوى» بين السعودية وقطر يزيد من حدة النزاع

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن مشروع إنشاء قناة سلوى، الذي سيؤدي تنفيذه إلى قطع الحدود البرية بين السعودية وقطر، "يزيد من حدة النزاع"، داعية إلى التهدئة والحوار من أجل حل الأزمة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت، إن مشروع "قناة سلوى" أمر لا يفيد النزاع الخليجي برأينا، بل يزيد من حدته، ودعت إلى التهدئة والحوار لحل الأزمة، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وأشارت إلى أن حدة الخطاب بين قطر والسعودية أصبحت "أخف الآن مما كانت عليه في الصيف الماضي"، واستدركت قائلة إن الأوضاع "ليست كما ينبغي، ولكن بالتأكيد أعتقد أننا في موقع أفضل".

وكانت وسائل إعلام سعودية نشرت تقارير تفيد بأن المملكة تستعد لشق قناة بحرية على طول حدودها مع قطر من سلوى إلى خور العديد، الأمر الذي سيؤدي إلى تحول قطر من شبه جزيرة إلى جزيرة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة عسكرية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين قطر والقناة المزمع حفرها.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، في وقت سابق، بأن المشروع سيمول بالكامل من قبل جهات استثمارية سعودية وإماراتية، وستكون السيادة فيه كاملة للسعودية، في حين ستتولى شركات مصرية متخصصة بعمليات الحفر المائية القيام بتنفيذ المشروع.

ويأتي المشروع في ظل أزمة كبيرة بين السعودية وقطر بعد قطع دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) العلاقات مع الدوحة وإغلاق الحدود المشتركة بين الدول الخليجية الثلاث وقطر على خلفية اتهامها بتمويل الإرهاب.