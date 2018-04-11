افتتح الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول «البحيرة عبر العصور رؤية تنموية ومستقبلية» بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الآداب جامعة دمنهور، وذلك برئاسة الدكتورة حنان الشافعي عميد كلية الآداب.

وشهد افتتاح المؤتمر نيافة اﻷب القمص ناؤفيلي نسيم سعد سكرتير نيافة اﻷنبا باخوميوس مطران البحيرة ونائبا عنه، ورئيس دير اﻷنبا مكاريوس بجبل القلالي بالبحيرة وكاهن كنيسة العذراء بدمنهور، ونيافة اﻷب القس اليشع نائب الأنبا بافلي أسقف كنائس شرق البحيرة.

ومن جانبة أكد الدكتور عبيد صالح، أن للمؤتمرات العلمية أهمية كبيرة، حيث تعتبر واجهة مشرقة ورمزًا لتقدم الدول ووسيلة للارتقاء بمختلف العلوم والتواصل المهني؛ لتبادل التجارب وزيادة المعارف والخبرات المهنية والبحثية، وأيضًا سماع أفكار الآخرين وقراءة آراء المحكمين في الأبحاث وتقوية التواصل ومناقشة أفكار جديدة وقد ينتج عنها تعاون بين الباحثين في أبحاث جديدة.

وشدد «عبيد» على أن الجامعة تحرص دائمًا من خلال كلياتها على إقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية في مختلف التخصصات والمجالات البحثية؛ وذلك لدعم وتفعيل دور البحث العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية مع مختلف الجامعات المصرية والأجنبية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان الشافعي، أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالبحث العلمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص للتواصل بين الباحثين وللتعرف على القضايا والاهتمامات البحثية ولدعم البحث العلمي والارتقاء بمستواه.

وأوضحت «الشافعي»، أن الجامعة تعمل على الإعداد الجيد للمؤتمرات لأن مثل هذه المؤتمرات تمثل لقاءً علميًا وتنافسيًا مفتوحًا، حيث تعد المؤتمرات العلمية ركيزة مهمة في تطوير البحث العلمي؛ لتفيد الباحثين الآخرين، وتساهم في تطور المجتمع.

وأوضح الدكتور إبراهيم مرجونة مقرر المؤتمر، أنه يشارك في المؤتمر أساتذة وباحثين من جامعة دمنهور، بالإضافة إلى 8 جامعات أخرى، يناقشون 60 ورقة بحثية تتضمن عدة محاور خاصة بتاريخ وتراث وآثار البحيرة والموروث الثقافي والفلكلور والعادات والتقاليد واللهجات وعلماء وشعراء البحيرة والحركة الفكرية والمؤسسات الثقافية والمشاكل الجغرافية والمناطق الجديدة الصحراوية والمشاكل الاجتماعية ودور المرأة في حركة التنمية وتجديد الخطاب الثقافي والتصوف ومدى علاقته بمحافظة البحيرة.

كما سيتم خلال فاعليات المؤتمر، عرض 5 مشاريع بحثية لكلية الآثار جامعة القاهرة، كما تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي من قبل متخصصين في مجال البحث وستنشر الأبحاث المتميزة في دورية الإنسانيات الدورية العلمية المحكمة لكلية الآداب.