أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اسقاط دفاعاته الجوية لصاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي من اليمن، باتجاه العاصمة الرياض، بالإضافة إلى إسقاط صاروخ آخر باتجاه جازان، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء.

وأضاف التحالف أنه أسقط طائرتين بدون طيار حاولت استهداف مطار أبها، وأخرى حاولت مهاجمة منطقة جازان، موضحا أن الطائرتين بمواصفات إيرانية.

وأكد التحالف أنه لديه الوسائل الحازمة لردع المليشيات الحوثية، مضيفا أنه سيتخذ إجراءات رادعة تتوافق مع القانون الدولي.