«فودة» يشيد بدور مشايخ وعواقل جنوب سيناء في الانتخابية الرئاسية 2018

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمشايخ وعواقل القبائل بجنوب سيناء، وذلك في إطار اللقاءات الدورية للمحافظ مع المشايخ والاهتمام بكل ما يقدمونه للمحافظة من خبرات للاستفادة منها.

وأشاد المحافظ بدورهم الكبير والمساهمة الفعالة مع القوات المسلحة والشرطة؛ لتأمين المدقات والدروب الجبلية، بالإضافة إلى الدور الإيجابي والحشد، الذي قاموا به في العملية الانتخابية الرئاسية 2018.

وقد قدم المحافظ الشكر لمشايخ وعواقل جنوب سيناء؛ لتواجدهم بنسب كبيرة جدًا ومشاركتهم الفعالة في الانتخابات، معلنًا أنه سوف يتم تكريم المشايخ والمجاهدين في احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء، وذلك بحضور المحافظين السابقين، كما وجه لهم الدعوة لتواجدهم بمدن المحافظة للمرور على آخر التطورات التي حدثة في المحافظة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في تطوير المحافظة.