رئيس الوزراء التركي يطالب أمريكا وروسيا بالكف عن «شجار الشوارع»

طالب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، كلا من أمريكا وروسيا بالكف عما أسماه "شجار الشوارع" وذلك في إشارة إلى التهديدات المتبادلة بين الجانبين على خلفية الصراع في سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، اليوم الأربعاء، عن يلدريم قوله: "ماذا يفعلون؟ إنهم يهددون بعضهم بعضا بنشر تغريدات".

وأضاف يلدريم كل طرف يدعي امتلاكه صواريخ أفضل، ووصف ذلك بأنه "مشاجرة في شارع، فهم يتشاجرون مثل مشاغبي الشوارع".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد، على تويتر، بشن ضربة صاروخية على سوريا بسبب الهجوم الذي وقع في الغوطة الشرقية ويحتمل أن يكون قد تم باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وكان السفير الروسي في لبنان، ألكسندر ساسيبكين، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستتصدى لأي صاروخ أمريكي على الأراضي السورية.

وردا على ذلك كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، على حسابه على موقع تويتر: "لقد تعهدت روسيا بإسقاط أي وجميع الصواريخ التي يتم إطلاقها على سوريا. استعدي يا روسيا، لأنها قادمة.. ستكون بارعة وحديثة وذكية".

وأضاف: "عليكم ألا تكونوا شركاء لحيوان قاتل بالغاز، يقتل شعبه ويستمتع بذلك!".