وفاة عسكري تونسي في اشتباكات مع عناصر إرهابية بولاية القصرين

توفي عسكري من الجيش التونسي في اشتباكات مع عناصر إرهابية مسلحة قرب جبل المغيلة بولاية القصرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، بلحسن الوسلاتي، اليوم الأربعاء، إن الجندي توفي في المستشفى الجهوي بالقصرين بعد أن أصيب بطلق ناري من قبل عناصر إرهابية ليل الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن «الوسلاتي» قوله إن وحدات عسكرية كانت بصدد التدخل لفائدة عدد من المنازل المحاذية لجبل المغيلة كانت تتعرض إلى عمليات نهب من قبل عناصر إرهابية، واستهدفت هذه العناصر الرقيب بإطلاق نار.

ولم تسجل إصابات أخرى في صفوف العسكريين، بحسب المتحدث.

وتتحصن جماعات مسلحة في الجبال المحيطة بالقصرين ومرتفعات أخرى غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية، وتعمد من حين لآخر إلى السطو على المنازل القريبة من الجبال للتزود بالمؤونة.