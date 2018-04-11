نقيب الصيادلة يطالب بتمثيل النقابات بـ«الأعلى للبحوث الإكلينيكية»

طالب الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، بتمثيل النقابات الطبية في المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلنيكية، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحكومة المقدم في هذا الصدد، تغافل تمثيل النقابات.

وقال عبيد، خلال أولى جلسات الاستماع التي تنظمها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري حول مشروع قانون البحوث الطبية الإكلنيكية، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون تحدث عن دور الدولة في حماية المبحوث، لكنه لم يتناول دورها في رعاية البحث والباحث.

ولفت عبيد، إلى أهمية المُناقشة الموسعة للبند الرابع بالمادة (25) التي تفيد بحظر خروج العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية، لأي غرض ويستثني من ذلك حالة الضرورة التي يصدر بها قرارا بالموافقة من المجلس الأعلى للبحوث الطبية، بعد استطلاع رأي المخابرات العامة، قائلا: "خروج العينات أمر يعاني منه الباحث، والدولة المعادية ليست في انتظار 100 عينة لكي تلوثها، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك 10 مليون مواطن مصرى بالخارج".

وتابع عبيد، أن العالم أجمع يسمح بخروج العينات، وعدم خروجها سيضع قيودا كبيرة على الباحث في إتمام دراسته واستكمالها.