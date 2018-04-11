بدء فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية

انطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته العشرين، مساء اليوم الأربعاء، والتي تستمر حتى 17 إبريل الجارى.

وأقيم حفل الافتتاح بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد على حسين، مدير الأمن، والعديد من كبار النقاد والفنانين والسينمائيين.

وشهد حفل الافتتاح تكريم إسم الناقد السينمائى الراحل ورئيس المهرجان الأسبق على أبوشادي، وتسليم نجليه درع المهرجان، كما شهد الحفل عرض الفيلم التسجيلى «الإسماعيلى حبي.. جيل ورا جيل»، والذي يتناول تأريخ مباراة الإسماعيلى وفريق إنجلبرت الكنغولى عام 1970، وعرض الفيلم الألمانى «الراكب الأسود»، الذى حصل على الأوسكار لأفضل فيلم قصير عام 92.

ويشارك فى دورة المهرجان هذا العام 62 فيلما يمثلون 48 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب البرنامج الاحتفالى للمهرجان، والذى يضم 52 فيلما من عدة دول، ليصل عدد الدول المشاركة إلى نحو 60 دولة.

وتتضمن فعاليات المهرجان حصاد للدورات السابقة وعرضا أرشيفيا لكتالوجات وملصقات وأفيشات وصور فوتوغرافية ومواد فيلمية لتلك الدورات.