حبس ربة منزل قتلت زوجها بسبب مصاريف البيت في كفر الشيخ

قررت نيابة كفر الشيخ اليوم الأربعاء حبس "ع.ع . ش"، 21 سنة، ربة منزل، أربعة أيام لاتهامها بقتل زوجها "ح.أ.أ.م.ص" 29 سنة، فلاح ، نظرا لخلافات بينهم على مصروفات المنزل.

وكان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ، بوصول "ح.أ.أ.م.ص" 29 سنة، فلاح، ومقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، لمستشفي كفر الشيخ العام، مصابًا بجرح نافذ بالجهة اليسري من الصدر، واشتباه نزيف بالصدر، واشتباه نزيف بالغشاء البللورى للقلب، وتوفى عقب وصوله المستشفي متأثرًا بجراحه.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية، وضباط مباحث مركز كفر الشيخ، بإشراف العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها.

بالانتقال والفحص، وسؤال شقيق المجني عليه "عبد الله" 32 سنة، فلاح، ومقيم بذات العنوان، اتهم زوجة شقيقه المتوفى "ع.ع.ش.أ" 21 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، بأنها وراء ارتكاب الواقعة.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها، اعترفت بارتكابها الواقعة، وأقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين المجني عليه بسبب المعيشة، تطورت إلي حد المشاجرة، قامت على إثرها بالتعدي عليه بآلة حادة "سكين" خاص بمنزلها، أسفر عن وفاته، وبارشادها تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتبين أنها عبارة عن "سكين" مطبخ متوسطة الحجم، وتحرر المحضر 4969 إدارى مركز كفر الشيخ لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات والتى قررت حبس المتهمة اربعة ايام على ذمة التحقيقات.