أكد السفير الروسي في لبنان، ألكسندر زاسيبكين، قدرة بلاده على الرد على الصواريخ التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإرسالها إلى سوريا.

وقال «زاسيبكين»، في تصريحات لفضائية «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء: «إذا كانت هناك ضربة أمريكية، فسيكون هناك إسقاط لهذه الصواريخ، واستهداف لمصادر إطلاقها»، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس أركان الحرب الروسي، الخاصة بقدرتهم على الرد على هذه الصواريخ.

وأضاف أنه: «لدى موسكو الوسائل اللازمة للصمود والمواجهة».

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد روسيا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، قائلًا: «على روسيا الاستعداد للصواريخ الأمريكية القادمة إلى سوريا».