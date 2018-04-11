تشهد محافظة الغربية، وتحديدًا مدينة المحلة الكبرى، ورشة القوة الطاقية للاستغفار مع المدرب محمد هاشم، يوم الجمعة الموافق 13 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تشمل الدولة العديد من المحاور أبرزها:-



1-كيف وضع النية للاستغفار وللحياه بشكل عام؟



2- ما هى قوة الاستغفار؟



3- تأثير الاستغفار على المجال الطاقي للإنسان



4 - ما هي الهالة والشاكرات؟



5- فوائد الاستغفار على جوانب الحياة المختلفة للإنسان



5-كيف تجعل الوفرة فى حياتك بالاستغفار



6- تأثير الاستغفار على درجات وعي الإنسان



7- علاقة الاستغفار باستقبال الإشارات الكونية

وقالت هدير بندق، منظمة الورشة، إنها حضرت نفس الورشة وأعجبت بالمحتوى؛ لذلك تواصلت مع المدرب وحرصت على تقديمها مرة أخرى في المحلة الكبرى؛ من أجل الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص في مدن مختلفة.

وأشارت إلى تفهمها تعجب البعض من محتوى الورشة، مؤكدة أن الإنسان يجهل توجيه طاقته الداخلية في الاتجاه الصحيح؛ متابعة: «الورشة تهدف إلى توجيه الطاقة الداخلية بشكل سليم مع الاستغفار، وأدعو الجميع لحضورها».

ومن جانبها قالت شيرين إبراهيم، منظمة الورشة، إن كل شخص لديه جسمًا طاقيًا يتأثر بالذنوب والمعاصي؛ ويؤثر على الجانب المادى والنفسى والعضوى للإنسان، متابعة: «يتأثر الجسم المادى بالميكروبات والفيروسات؛ لذا جعل الله سبحانه وتعالي الإستغفار سبب من أسباب التطهير والرجوع للفطرة السليمة، والورشة ستدعم هذا الدور بشكل مكثف»، حسبما قالت.