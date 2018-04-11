تقرير: 30 من ضحايا الطائرة العسكرية في الجزائر من «الصحراء الغربية»

أعلن مكتب الرئاسة في الصحراء الغربية أن 30 من ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت اليوم الأربعاء بعد إقلاعها مباشرة من مطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائر، هم من المرضى الصحراويين ومرافقيهم، من رجال ونساء وأطفال، العائدين من فترة علاج في المستشفيات الجزائرية.

وقتل في الحادث 257 شخصا بينهم 10 من طاقم الطائرة، بحسب بيان وزارة الدفاع الوطني في الجزائر.

وقررت الرئاسة الصحراوية إعلان حداد وطني لمدة أسبوع بداية من ظهر اليوم الأربعاء، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية للمتابعة، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير الصحة والسفير الصحراوي بالجزائر، وممثلين عن كتابة الدولة للتوثيق والأمن ووزارة العدل والشؤون الدينية.

يشار إلى أن الطائرة هي من نوع "اليو شين" من صنع روسي.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قطع زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية، وانتقل على الفور إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف، حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات الحادث.