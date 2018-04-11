الجامعة المصرية الصينية تشارك في الاحتفال بـ60 عاما من الصداقة المصرية الصينية

أقامت جمعية الصداقة المصرية الصينية، حفل عشاء بمقر النادي الدبلوماسي المصري بحضور السفير الصيني بالقاهرة، سونج اي قوه، وحرمه، ولفيف من أعضاء السفارة الصينية وممثلي كبرى المؤسسات الصينية المستثمرة بمصر، وذلك في إطار التعاون المصري الصيني ودعم أواصرالصداقة بين الشعبين.

وكان في استقبال الضيوف السفير أحمد والي، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، وحضر الحفل د. أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، ود. كريمه عبدالكريم، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، ود. أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي السابق، ود. جلال السعيد، وزير النقل السابق، واللواء أحمد حمدي وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الصينية.