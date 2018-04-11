«التصديري للكيماويات»: 13 شركة مصرية تشارك في بعثة تجارية إلى غانا

انطلقت البعثة التجارية الأولى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، اليوم الأربعاء، إلى غانا في غرب إفريقيا بمشاركه 13 شركة من مختلف القطاعات الصناعية الخاصة بالمجلس وهي الأولى خلال العام الحالي، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» وبدعم من هيئة تنمية الصادرات، والتي تستمر حتى 13 أبريل الجاري.

وقال رئيس المجلس خالد أبو المكارم - في بيان اليوم - إنه تم الإعداد لعقد لقاءات ثنائية مع ما يزيد عن 100 شركة غانية؛ متوقعًا عقد صفقات تصديرية بقيمة 500 ألف دولار.

ولفت إلى، أن المجلس قام بإعداد دراسة تفصيلية للتحرك تضمنت حصرًا وافيًا لاحتياجات السوق الغاني من صادرات الصناعات الكيماوية؛ لتحديد الصناعات التي يتم مخاطبتها للمشاركة في البعثة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة والتعرف على حجم الطلب على البنود السلعية، التي استقر على توافر فرص تصديرية لها في السوق الغاني، وذلك بالتنسيق مع المكتب التجاري بغانا.

وأضاف، أن دول غرب إفريقيا - وفقا للدراسات - وعلى رأسها السوق الغاني تعد أسواق واعدة لصادرات الصناعات الكيماوية، حيث أن نصيب مصر من واردات غانا من الصناعات الكيماوية لا يتجاوز 1%، بالرغم من أن الكثير من البنود التي تصدرها مصر لدول العالم وتستوردها غانا لا تحظى بأي نسبة مساهمة يعتد بها في قائمة الوردات لغانا.