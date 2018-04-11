تنفيذ 604 قرارات إزالة وأحكام قضائية وضبط 1998 مخالفة مرورية بالفيوم

• ضبط طنين مبيدات زراعية مجهولة المصدر.. ونصف طن سردين فاسد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن الفيوم برئاسة اللواء خالد شلبي، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وفرض السيطرة الأمنية لإعادة الانضباط للشارع الفيومي.

وأسفرت الحملة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 7 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، ضبط خلالها 7 قطع سلاح ناري عبارة عن (2 بندقية خرطوش عيار 12، و5 فرد خرطوش عيار16، و30 طلقة من ذات العيار).

كما تم ضبط قضية مخدرات و6 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، وضبط 16 قضية آداب عامة، و13 قضية مسطحات، و47 قضية تموين متنوعة من بينها سيارة محملة بـ331 أسطوانة بوتاجاز قبل طرحها بالسوق السوداء، ونصف طن سردين مملح غير صالح، و2 طن مبيدات زراعية مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 604 قرارات إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين، وضبط 1998 مخالفة مرورية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.